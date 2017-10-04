Глава района задержан в Коми по подозрению в мошенничестве на 6,7 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель администрации Усть-Цилемского района Коми Алексей Поздеев задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве детсада в селе Усть-Цильма и при ремонте автодорог, сообщили в среду в пресс-службе регионального МВД.

"В ходе расследования уголовного дела по факту хищения руководством подрядной организации около 2 млн рублей при строительстве детского сада в селе Усть-Цильма установлена причастность к мошенническим действиям руководителя районной администрации, который умышленно включил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения относительно их объема на сумму более 1,2 млн рублей. В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МВД, следователи подозревают, что руководитель администрации причастен к хищению и растрате более 5,5 млн рублей при выполнении работ по ремонту автодорог в рамках муниципального контракта. В отношении чиновника возбуждено также уголовное дело по статье "Растрата".

Руководитель администрации задержан. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу.