Глава района задержан в Коми по подозрению в мошенничестве на 6,7 млн рублей

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СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель администрации Усть-Цилемского района Коми Алексей Поздеев задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве детсада в селе Усть-Цильма и при ремонте автодорог, сообщили в среду в пресс-службе регионального МВД.
"В ходе расследования уголовного дела по факту хищения руководством подрядной организации около 2 млн рублей при строительстве детского сада в селе Усть-Цильма установлена причастность к мошенническим действиям руководителя районной администрации, который умышленно включил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения относительно их объема на сумму более 1,2 млн рублей. В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в МВД, следователи подозревают, что руководитель администрации причастен к хищению и растрате более 5,5 млн рублей при выполнении работ по ремонту автодорог в рамках муниципального контракта. В отношении чиновника возбуждено также уголовное дело по статье "Растрата".
Руководитель администрации задержан. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу.