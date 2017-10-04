СК возбудил уголовное дело по факту избиения ребенка на детской площадке в Краснодаре

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в избиении ребенка на детской площадке в Краснодаре. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю по результатам проведенной проверки по сообщению об избиении мальчика на детской площадке возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ - "Побои", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 октября на одной из детских площадок в микрорайоне Гидростроителей. В СК отмечают, что во время конфликта один из игравших на площадке мальчиков несколько раз ударил другого по голове. "Тот о произошедшем рассказал своему отчиму, после чего оба проследовали на детскую площадку, где находились малолетние", - добавили в пресс-службе.

Мужчина несколько раз ударил обидчика своего пасынка по лицу, в результате чего мальчик получил гематомы и ушиб нижней губы и носа. В СК сообщили, что позже мужчина ударил еще одного ребенка. "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших ему", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход проверки данного случая.