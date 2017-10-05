СМИ: в Японском море столкнулись танкер и рыболовецкое судно

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Китайское рыболовецкое судно перевернулось в четверг в результате столкновения с танкером в водах Японского моря. Как сообщило агентство Kyodo, по меньшей мере 12 человек, находившихся на борту, пропали без вести.

По данным береговой охраны Японии, танкер зарегистрирован в Гонконге. О каких-либо повреждениях или утечке горючих веществ не сообщается.

Столкновение произошло примерно в 400 км от побережья Японии. В настоящее время в район происшествия направлены японские спасательные катера.