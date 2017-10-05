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СМИ: в Японском море столкнулись танкер и рыболовецкое судно

Происшествия
5 октября, 7:43 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, октября. /ТАСС

Как сообщило агентство Kyodo, 12 человек пропали без вести

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ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Китайское рыболовецкое судно перевернулось в четверг в результате столкновения с танкером в водах Японского моря. Как сообщило агентство Kyodo, по меньшей мере 12 человек, находившихся на борту, пропали без вести.

По данным береговой охраны Японии, танкер зарегистрирован в Гонконге. О каких-либо повреждениях или утечке горючих веществ не сообщается.

Столкновение произошло примерно в 400 км от побережья Японии. В настоящее время в район происшествия направлены японские спасательные катера.

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