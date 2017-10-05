В подмосковных Мытищах горит цех мебельного оборудования

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цех по производству мебельного оборудования загорелся в подмосковных Мытищах на площади 2,4 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"В 3:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Силикатная, дом 36. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри здания. Угрозы распространения нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару был присвоен повышенный номер. В 6:00 пожар был локализован на площади 2,4 тыс. квадратных метров, а повышенный номер отменен. По данным из открытых источников, по данному адресу находится предприятие, изготавливающее оборудование и инструменты для мебельных производств.