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В Москве загорелись ларек и автомобиль во дворе дома на Новом Арбате

Происшествия
5 октября, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сейчас возгорание потушено, пострадавших нет

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автомобиль и ларек загорелись во дворе дома на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во дворе дома 13 по улице Новый Арбат произошло загорание палатки и частичное загорание автомобиля на общей площади 10 кв. метров. С места пожара валит густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание потушено, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

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