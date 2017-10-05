В Москве загорелись ларек и автомобиль во дворе дома на Новом Арбате

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автомобиль и ларек загорелись во дворе дома на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во дворе дома 13 по улице Новый Арбат произошло загорание палатки и частичное загорание автомобиля на общей площади 10 кв. метров. С места пожара валит густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание потушено, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.