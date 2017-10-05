Источник: следователи провели обыск у главного редактора сайта Otkrytaya Rossia Куцылло

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственные органы провели обыск в квартире главного редактора сайта "Открытой России" (Otkrytaya Rossia) Вероники Куцылло и других сотрудников организации. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Следователи сегодня с самого утра проводили обыски в квартире у главреда Куцылло и ряда других сотрудников. У них были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия", - сказал источник.
Он пояснил, что обыски связаны с делом ЮКОСа.
Эту информацию также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин.
"Обыски идут с раннего утра по настоящее время, пока об их результатах и целях рано говорить", - сказал Бадамшин.
Ранее на сайте "Открытой России" было опубликовано сообщение о том, что к сотрудникам организации пришли следователи с постановлением об обыске. "Около 06:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках дела ЮКОСа", - говорится в сообщении.