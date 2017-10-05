Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: следователи провели обыск у главного редактора сайта Otkrytaya Rossia Куцылло

Происшествия
5 октября, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Собеседник агентства добавил, что обыски связаны с делом ЮКОСа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственные органы провели обыск в квартире главного редактора сайта "Открытой России" (Otkrytaya Rossia) Вероники Куцылло и других сотрудников организации. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Следователи сегодня с самого утра проводили обыски в квартире у главреда Куцылло и ряда других сотрудников. У них были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия", - сказал источник.

Он пояснил, что обыски связаны с делом ЮКОСа.

Эту информацию также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин.

"Обыски идут с раннего утра по настоящее время, пока об их результатах и целях рано говорить", - сказал Бадамшин.

Ранее на сайте "Открытой России" было опубликовано сообщение о том, что к сотрудникам организации пришли следователи с постановлением об обыске. "Около 06:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках дела ЮКОСа", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело ЮКОСа
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
2
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
3
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Десять главных решений Госдумы за первый год работы
6
На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама