В Махачкале вновь перекрыли часть улицы, где было найдено взрывное устройство

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Силовики вновь перекрыли участок улицы в Махачкале, где в среду вечером был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана, саперы разминируют взрывное устройство.

"В четверг утром силовики вновь оцепили часть улицы Петра Первого в Редукторном поселке Махачкалы, где накануне был обнаружен подозрительный предмет. По предварительным данным, в цокольном этаже недостроенного здания был обнаружен предмет, похожий на незавершенное взрывное устройство. На месте работают саперы. Идет разминирование", - сообщил собеседник агентства.

В среду вечером источник ТАСС в силовых структурах республики сообщал, что силовики перекрыли часть улицы в Редукторном поселке Махачкалы из-за подозрительного предмета, однако позднее оцепление было снято.