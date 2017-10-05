Полиция изъяла 29 кг гашиша из автомобиля на западе Москвы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 29 кг гашиша у 31-летнего мужчины на автостоянке на западе Москвы.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полиция обследовала гаражный бокс на улице Бехтерева, принадлежащий задержанному, и изъяла около 10 граммов кокаина и 4 граммов гашиша.
"Кроме того, в ходе обследования автомобиля злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли 34 брикета с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством гашиш общим весом 29 кг", - сообщила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемый арестован.