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Полиция изъяла 29 кг гашиша из автомобиля на западе Москвы

Происшествия
5 октября, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сотрудники полиции также обнаружили у задержанного 10 граммов кокаина

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 29 кг гашиша у 31-летнего мужчины на автостоянке на западе Москвы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полиция обследовала гаражный бокс на улице Бехтерева, принадлежащий задержанному, и изъяла около 10 граммов кокаина и 4 граммов гашиша.

"Кроме того, в ходе обследования автомобиля злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли 34 брикета с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством гашиш общим весом 29 кг", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемый арестован.

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