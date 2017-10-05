СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит обыски в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС о хищении ими нефти дочерних предприятий и легализации денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она пояснила, что в ходе расследования были получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, которые финансировали индивидуальных предпринимателей, действующих от имени "Открытой России". При этом финансирование из-за рубежа этих же лиц продолжается.

"Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, Следственным комитетом РФ во взаимодействии с подразделениями МВД России проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы", - сказала Петренко.