СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа

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СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСаПроисшествия 5 октября, 11:06
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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит обыски в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС о хищении ими нефти дочерних предприятий и легализации денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она пояснила, что в ходе расследования были получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, которые финансировали индивидуальных предпринимателей, действующих от имени "Открытой России". При этом финансирование из-за рубежа этих же лиц продолжается.
"Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, Следственным комитетом РФ во взаимодействии с подразделениями МВД России проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы", - сказала Петренко.