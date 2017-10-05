Россиянину грозит в Белоруссии до 10 лет тюрьмы за провоз через границу 300 кг гашиша

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации задержан на белорусско-польской границе по подозрению в попытке ввоза на территорию Белоруссии около 300 кг гашиша. Об этом сообщили в четверг в Гродненской региональной таможне.

"Около 300 кг гашиша, спрятанного в тайниках, обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни. Это уже третья в этом году попытка ввезти на территорию Евразийского экономического союза крупную партию наркотического средства, предотвращенная белорусскими таможенниками", - отмечается в сообщение на официальном сайте ведомства.

По его информации, 56-летний водитель легкового автомобиля Lexus следовал из Польши через пункт пропуска "Брузги". Результаты проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы указали на нахождение в транспортном средстве наркотических веществ. При последующем досмотре в специально изготовленных тайниках в пустотелом пространстве пола салона автомобиля и его днища обнаружено 372 брикета с веществом растительного происхождения коричневого цвета. "В соответствии с заключением эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области спрессованное вещество является опасным наркотическим средством - гашишем весом около 300 кг", - проинформировали в таможне.

В отношении водителя, гражданина Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов". "За незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации", - уточнили в Гродненской региональной таможне.