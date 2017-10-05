В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следствие при обыске в кабинете бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обнаружило четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов, более $250 тыс. и инструкцию по трастовому управлению. Это следует из протокола обыска, оглашенного прокурором в четверг в Замоскворецком суде Москвы.

"При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения", - перечислил прокурор.

Оценочная стоимость наручных часов, согласно экспертизе, составила от 28 тыс. до 800 тыс. рублей.

Прокурор указал, что в сейфе в кабинете Улюкаева находилось около пяти килограммовых золотых монет и одна трехкилограммовая монета. При личном обыске у Улюкаева был изъят мобильный телефон и удостоверение министра. При обыске в квартире на Минской улице следствие изъяло компьютер и карты памяти.

Обыски также прошли на подмосковной даче экс-министра. Там следователи обнаружили $300 тыс. , а также документы, свидетельствующие о покупке членами семьи Улюкаева акций ВТБ.