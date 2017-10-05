Адвокат: прокуратура играет на публику, оглашая арестованное имущество Улюкаева

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила журналистам, что прокуратура играет на публику, оглашая в Замоскворецком суде Москвы список арестованного имущества подсудимого, передает корреспондент ТАСС.
"Улюкаев - нумизмат, обеспеченный человек. Все его имущество было заработано законно. Прокуратура просто играет на публику, зачитав сегодня в суде весь этот список", - сказала Квеидзе.
Как следует из протокола обыска, оглашенного прокурором в четверг, следствие при обыске в кабинете Улюкаева, обвиняемого в получении особо крупной взятки, обнаружило четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, золотые монеты, слитки драгоценных металлов, более $250 тыс. и инструкцию по трастовому управлению.
Обыски также прошли и на подмосковной даче экс- министра. Там следователи обнаружили $300 тыс., а также документы, свидетельствующие о покупке членами семьи Улюкаева акций ВТБ. По словам прокурора, на стадии следствия суд арестовал счета экс-министра на $1,3 млн и более 100 млн рублей, а также две машины - Land Rover и Range Rover. На драгоценности, наличные средства и недвижимое имущество Улюкаева также наложен обеспечительный арест.