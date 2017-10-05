Источник: в Саратове эвакуируют правительственные здания из-за сообщений о минировании

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САРАТОВ, 5 октября. /ТАСС/. Звонки о минировании нескольких правительственных зданий поступили в среду в правоохранительные органы Саратова. В настоящее время в городе эвакуируют сотрудников нескольких министерств и ЗАГСов, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Поступил ряд звонков о минировании нескольких зданий правительственной структуры. Сейчас на месте работают правоохранители, сотрудники эвакуированы, здания проверяются. По предварительным данным, звонки были ложные", - пояснил собеседник агентства.
Как уточнил пресс-секретарь министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Вячеслав Пашковский, звонок о минировании поступил около 12:00 по местному времени.
"Около 12.00 в приемную министерства строительства и ЖКХ поступил звонок о якобы заложенном внутри взрывном устройстве. Сотрудники ведомства оперативно были эвакуированы, сейчас мы находимся на улице, в здание никого не пускают. Внутри работают оперативные службы", - сказал Пашковский.
Ранее сообщалось, что серия анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи человек по всей России.