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Мосгорсуд освободил главу штаба Навального из-под административного ареста

Происшествия
5 октября, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Леонид Волков был задержан 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде, где на него был составлен протокол об административном правонарушении

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отменил решение об аресте на 20 суток в отношении начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова за призыв к несанкционированной акции в Нижнем Новгороде; дело будет рассмотрено по месту проведения митинга. Об этом ТАСС сообщил представитель Волкова Иван Жданов.

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"Волков провел под арестом трое суток, Мосгорсуд сегодня удовлетворил нашу жалобу и освободил его. Главным основанием стало грубое нарушение подведомственности рассмотрения дела", - рассказал Жданов. Юрист уточнил, что в полиции Нижнего Новгорода находится административное дело в отношении Волкова, суд по нему пока не назначен.

Ранее Савеловский суд признал Волкова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Леонид Волков был задержан 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.

Сам Навальный был задержан также 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции в отношении него составили аналогичный протокол об административном правонарушении. 2 октября Симоновский суд также признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 20 суток.

Акции Навального были согласованы в девяти городах России, однако, несмотря на это, он призывал своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия, пояснил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах. Вместе с тем в ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

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