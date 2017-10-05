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Полиция нашла украденную у пенсионерки китайскую вазу 18 века в ломбарде на Арбате

Происшествия
5 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, стоимость вазы составляет 6 млн рублей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили в ломбарде на Арбате китайскую вазу 18 века стоимостью 6 млн рублей, украденную у пенсионерки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли ранее похищенную китайскую вазу 18 века в ломбарде "Скупка 32" по адресу: улица Арбат, дом 32", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что 2 октября в полицию поступило сообщение от пенсионерки о краже из ее квартиры китайской вазы из бронзы стоимостью 6 млн рублей. Во вторник на 9-ой Парковой улице, дом 68 подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.

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