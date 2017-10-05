МВД: эвакуация прошла в нескольких зданиях Нижнего Новгорода из-за звонков о минировании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Ряд сообщений о минировании зданий поступил в четверг в полицию Нижнего Новгорода. Учреждения пока не называются, однако уточняется, что всех людей эвакуировали, в зданиях проводятся проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Сегодня поступил ряд сообщений о минировании зданий. Люди из них в настоящий момент эвакуированы, по каждому сообщению проводятся проверки", - уточнили в пресс-службе, добавив, что пока информация о минировании не подтвердилась.

Серия анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи человек по всей России.