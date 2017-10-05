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Полиция Краснодара проверяет сообщения о подозрительных предметах в восьми школах

Происшествия
5 октября, 14:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов ведут эвакуацию школьников

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Краснодара проводят проверки по факту поступивших сообщений об обнаружении подозрительных предметов сразу в нескольких административных зданиях краевого центра. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"Поступило несколько сообщений о подозрительных предметах в ряде административных зданий. По всем этим сообщениям проводятся проверки", - сказал представитель МВД.

В администрации Краснодара ТАСС сообщили, что речь идет о восьми школах города. "В настоящее время совместно с полицией проводится эвакуация школьников", - сказал представитель мэрии.

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