Полиция Краснодара проверяет сообщения о подозрительных предметах в восьми школах

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Краснодара проводят проверки по факту поступивших сообщений об обнаружении подозрительных предметов сразу в нескольких административных зданиях краевого центра. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"Поступило несколько сообщений о подозрительных предметах в ряде административных зданий. По всем этим сообщениям проводятся проверки", - сказал представитель МВД.

В администрации Краснодара ТАСС сообщили, что речь идет о восьми школах города. "В настоящее время совместно с полицией проводится эвакуация школьников", - сказал представитель мэрии.