Источник: здание Росгвардии оцепили в Великом Новгороде из-за пакета с патронами

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Пакет с емкостью с горючим, патронами и инструментами был обнаружен в четверг возле здания Росгвардии в Великом Новгороде, здание было оцеплено. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, в обнаруженном возле здания Росгвардии бесхозном пакете находилась емкость с горючим веществом, патроны и инструменты. Здание было оцеплено", - сказал собеседник агентства.
Представители Росгвардии и МВД по региону от комментариев на данный момент воздерживаются. В пресс-службе новгородского управления Росгвардии лишь сообщили, что на данный момент оцепления нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по области подтвердили факт обнаружения пакета, о его содержимом говорить не стали. "Нам поступил звонок в 12:11 мск о подозрительном предмете, спасатели туда выехали. На место также выехали все соответствующие службы. Затем полиция сообщила, что дальнейшая помощь не требуется, подразделения МЧС вернулись на место постоянной дислокации", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.