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Экс-глава Карелии заявил в суде, что воспринял взятку от бизнесмена как арендную плату

Происшествия
5 октября, 14:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 5, октября. /ТАСС

По версии следствия, Андрей Нелидов получил в качестве взяток более 4,6 млн рублей за предоставление возможности беспрепятственной торговли на острове Кижи

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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупции бывший глава Карелии и экс-директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов заявил в суде, что воспринял инкриминируемую ему взятку в 4,6 млн рублей от предпринимателя как плату за аренду торговых помещений на территории музея.

Предприниматель Татьяна Астратенок 15 марта в суде подтвердила, что передала деньги Нелидову за осуществление торговой деятельности на острове Кижи. По версии следствия, Нелидов при посредничестве экс-советника директора музея "Кижи" Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от бизнесмена в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это он предоставлял возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове.

"Я полностью признаю факт получения мною денег от Астратенок в том объеме, который указан. При этом, как она и пишет в своем заявлении, воспринимал эти деньги как арендную плату, которая уплачивается ею по договору с Романовым. Вот это я полностью признаю. Я признаю, что эти мои действия неправильные", - сказал Нелидов в четверг в суде во время дачи показаний.

"Является ли это взяткой, как это трактует обвинение, должен решить, на мой взгляд, суд", - добавил он, отвечая на вопрос представителя прокуратуры о признании вины.

Ранее в суде еще один фигурант дела - экс-советник директора музея "Кижи" Романов - назвал уголовное дело сфабрикованным. По его словам, он с партнерами вложил порядка 15 млн рублей в реконструкцию объектов торговли входной зоны музея "Кижи", а полученные Нелидовым деньги от предпринимателя назвал возвратом инвестиций.

Нелидов был задержан в Петрозаводске 24 сентября 2015 года по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей, с этого момента находится под стражей. Он руководил Карелией с 2010 по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года возглавил музей- заповедник "Кижи". Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошло два митинга за его отставку.

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