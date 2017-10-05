AFP: в Париже под грузовиком обнаружено самодельное взрывное устройство

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники парижской полиции обнаружили под грузовиком цементной компании Lafarge самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает в четверг агентство AFP.

По его информации, речь идет о бутылках с бензином, присоединенных к источнику зажигания. Находка была обнаружена утром в районе Порт-де-Клиши на севере Парижа. По словам источников в правоохранительных органах, устройство предположительно было помещено под грузовик минувшей ночью.

Расследование поручено вести специальному подразделению судебной полиции. По информации телеканала BFM, правоохранительные органы в устанавливают обстоятельства этого инцидента.

Это второй подобный случай за последнюю неделю. В ночь на минувшую субботу баллоны с газом были обнаружены рядом с подъездом и в самом подъезде жилого дома, расположенного в 16 округе Парижа (юг города). Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с оголенными проводами, что, по мнению экспертов, может рассматриваться как взрывное устройство.

Прокуратура Парижа по делам о терроризме ведет следствие по данному факту. В понедельник французская полиция задержала пять человек в рамках начатого расследования. Все они сейчас находятся под стражей.