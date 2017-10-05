Российскому туристу грозит в Индии тюрьма за спутниковый телефон

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Член сборной команды горных туристов России, спортсмен из Тулы Сергей Матюшкин задержан полицией Индии за то, у него был обнаружен спутниковый телефон, что в Индии запрещено. Как сообщил ТАСС в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев, в настоящее время российским дипломатам и адвокату Матюшкина удалось добиться его освобождения под подписку о невыезде.

"Российский спортсмен, горный турист Сергей Матюшкин был задержан 4 октября и затем связался с нами. Ожидается, что уже в понедельник состоится первое судебное слушание по его делу. Спортсмен был вынужден нанять адвоката. Нужно иметь ввиду, что следственные действия по подобному нарушению могут занять до шести месяцев, а обернуться это может, кроме штрафа и конфискации оборудования, тюремным заключением до трех лет", - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что, по мнению российских дипломатов, назрела необходимость поставить вопрос о гуманном подходе в Индии к добропорядочным туристам, бизнесменам, всем иностранцам, которые пользуются спутниковыми телефонами, что разрешено в других странах.

"Мы, например, предлагаем создать что-нибудь вроде платной камеры хранения, в которую иностранец может сдать спутниковый телефон при приезду в Индию, и затем, вылетая отсюда, мог бы взять его обратно, - сказал дипломат. - При этом всем туристам следует знать законы и правила стран, в которые они направляются. Информация о запрете спутниковых телефонов в Индии размещена на сайте консульского департамента МИД России и в разделе для туристов на сайте посольства".

"В очередной раз мы призываем туристические компании предупреждать своих клиентов, а самих туристов, бизнесменов, всех российских граждан, которые приезжают в Индию, учитывать, что здесь запрещается использование и даже ввоз спутниковых телефонов, портативных радиостанций и тому подобного оборудования", - подчеркнул собеседник агентства.

"Мы не знали о запрете"

Как рассказал корреспонденту ТАСС сам Матюшкин, группа из семи российских спортсменов-велотуристов из Тулы прибыла в Индию 15 сентября и за это время проехала около 900 км по предгорьям Гималаев по маршруту Ришикеш-Тихри-Рампур- перевал Кунзум-перевал Ротанг-Манали.

Спутниковым телефоном группа не пользовалась ни разу - он лежал в багаже на случай экстренной связи в горных районах.

"Но главное, что при подготовке к маршруту мы прочитали много отзывов и описаний, но никто из коллег-туристов не сообщил нам о таком запрете на спутниковые телефоны. При этом регламент турпоходов предписывает нам иметь средства связи, в том числе спутниковую, в местах, где нет мобильной связи", - отметил Матюшкин.

Он объяснил, что был задержан по окончании путешествия при досмотре в делийском аэропорту, когда группа вылетала в Москву. Остальные члены команды смогли вылететь в Россию. Но Матюшкина, у которого был обнаружен аппарат, задержали, после чего ему разрешили связаться с российским посольством.