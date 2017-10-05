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Ведомство: обнаруженный у новгородского отдела Росгвардии подозрительный пакет не опасен

Происшествия
5 октября, 15:32 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 5, октября. /ТАСС

Предмет обнаружил сотрудник наряда дежурной смены при обходе территории отдела Росгвардии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Подозрительный пакет, обнаруженный в четверг днем около здания отдела Росгвардии по Новгородской области, не представляет опасности для окружающих. Об этом сообщила ТАСС специалист по работе со СМИ отдела Росгвардии по области Ирина Смирнова.

"В поселке Панковка на улице Промышленной (пригород Великого Новгорода) сотрудник наряда дежурной смены при обходе территории отдела Росгвардии по Новгородской области обнаружил пакет черного цвета. На место незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОН отдела Росгвардии. Обнаруженный предмет обследован, установлено, что содержимое пакета опасности для окружающих не представляет", - сообщила ТАСС представитель новгородского отдела Росгвардии, не став раскрывать подробности о содержимом пакета.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах области сообщил, что в пакете находилась емкость с горючей жидкостью, патроны и инструменты. Здание было оцеплено.

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