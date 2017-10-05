До шести лет колонии получили участники ОПГ в Орловской области за кражу 39 тонн топлива

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пять членов организованной преступной группы (ОПГ) в Орловской области получили от четырех до шести лет колонии за кражу около 39 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода "Куйбышев-Брянск". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Пять членов организованной преступной группы признаны виновными по статье УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере, из нефтепродуктопровода". Самый большой срок отбывания наказания в колонии суд назначил организатору преступления - шесть лет, остальные участники получили от четырех до пяти лет лишения свободы. Каждый из них также заплатит штраф, его общая сумма - 750 тыс. рублей", - сказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.

Следователи установили, что с марта по август 2015 года злоумышленники похитили около 39 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода "Куйбышев-Брянск", принадлежащего компании "Транснефть-Дружба". "Преступники выкачивали дизельное топливо, вывозили его на машинах, а затем продавали. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн рублей", - добавили в прокуратуре.