Источник: в Казани из-за звонков о минировании эвакуировали семь школ

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Эвакуация прошла в семи школах Казани в четверг из-за поступивших туда звонков о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Эвакуированы люди из семи школ Казани, в них поступили звонки о заложенных бомбах", - сказал собеседник агентства. Речь идет о школах с номерами 98, 3, 2, 155, 6, 8 и 125.

3 октября в Казани эвакуация прошла в аэропорту, региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отделении КПРФ, Государственном совете республики Татарстан, Минсельхозе региона. Как сообщала ТАСС заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, подобные эвакуации проходят во всех министерствах и ведомствах республики.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").