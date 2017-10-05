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Источник: в Казани из-за звонков о минировании эвакуировали семь школ

Происшествия
5 октября, 15:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось о проведении эвакуации во всех министерствах и ведомствах республики из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах

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КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Эвакуация прошла в семи школах Казани в четверг из-за поступивших туда звонков о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Эвакуированы люди из семи школ Казани, в них поступили звонки о заложенных бомбах", - сказал собеседник агентства. Речь идет о школах с номерами 98, 3, 2, 155, 6, 8 и 125.

3 октября в Казани эвакуация прошла в аэропорту, региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отделении КПРФ, Государственном совете республики Татарстан, Минсельхозе региона. Как сообщала ТАСС заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, подобные эвакуации проходят во всех министерствах и ведомствах республики.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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