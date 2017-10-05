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Источники: судьба пяти человек неизвестна из-за пожара на НПЗ в Нижегородской области

Происшествия
5 октября, 15:44 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Пожару, который произошел в четверг днем, присвоен четвертый номер сложности

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Судьба пяти человек неизвестна из-за пожара и взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

ЧП произошло в промзоне в Кстовском районе. "На территории НПЗ "Лукойл" возник пожар на резервуаре объемом 10 тыс. куб. м, в котором загорелись пары бензина, после пожара последовал взрыв. Судьба пяти работников остается неизвестной", - сказал источник. Он уточнил, что резервуар находился на регламентных работах.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. К тушению привлечен один пожарный поезд, на место ЧП следует еще один.

Как сообщили ТАСС в региональном Управлении МЧС, происшествие произошло в четверг около 14:35 мск. "При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез" в Кстовском районе произошло возгорание с последующим хлопком. В данный момент проводятся работы по тушению пожара", - поясняет пресс-служба. В готовность приведены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также вертолеты Ми-8 МЧС России во Владимире и в Казани.

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