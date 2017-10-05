Посредник обвиняемого во взятке экс-замглавкома ВВ МВД осужден на 4 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4 годам колонии Александра Костина - подчиненного бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки в 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Костина виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала представитель суда. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Военный суд рассматривал дело Костина в особом порядке. Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины, при этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 5,5 года строгого режима со штрафом в 50 млн рублей, а также лишить его воинского звания. В свою очередь сторона защита просила учесть послужной список Костина, почетное звание экономиста РФ и ряд государственных наград.

Дело о взятке

Уголовное дело в отношении генерала-лейтенанта Варчука было возбуждено 3 марта. В этот же день он был задержан, 5 марта суд санкционировал его арест. Ранее в качестве предполагаемого посредника в передаче взятки 21 декабря 2016 года был арестован Костин, который и дал показания на своего начальника. Изначально Костину и Варчуку было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), но после заключения с Костиным досудебного соглашения обвинение ему было переквалифицировано на ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").

14 июня Костину смягчили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как установлено следствием и судом, Костин получил 10 млн рублей взятки за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД в размере 250 млн рублей. "С декабря 2015 года по февраль 2016 года Костин получил взятку и передал Варчуку", - говорится в обвинительном заключении. Сам Варчук отвергает факт взятки.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Минобороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД.

Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД. В ноябре 2016 года, уже после создания Росгвардии, он ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста.