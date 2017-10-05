Прокуратура направила в суд дело об угоне пьяным мотористом теплохода "Егорий" в Москве

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит дело об угоне пассажирского теплохода в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Первым заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 211 УК РФ ("Угон водного транспорта")", - сообщили в ММТП.
По версии следствия, 27 июля рулевой-моторист пассажирского теплохода "Егорий" в состоянии алкогольного опьянения, без ведома капитана судна, угнал теплоход. После этого он проследовал на нем к причалу "Кленовый бульвар", где навалился на стоящий теплоход "Сильвер". Впоследствии мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.