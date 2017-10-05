Жертвами пожара на НПЗ в Нижегородской области стали четыре человека

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области.
Об этом сообщили ТАСС в администрации района.
"Мы подтверждаем гибель четверых человек, скорее всего это работники подрядной организации, которые осуществляли работы", - сказал собеседник агентства.
Пожар возник из-за нарушения правил безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Лукойл". По данным представителя пресс-службы, работы на резервуаре проводила подрядная организация. "Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены технологические объекты ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", нет. Производство ведется в штатном режиме.", - отметили в пресс-службе.