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Жертвами пожара на НПЗ в Нижегородской области стали четыре человека

Происшествия
5 октября, 16:56 дата обновления: 5 октября, 17:00 UTC+3

По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области.

Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"Мы подтверждаем гибель четверых человек, скорее всего это работники подрядной организации, которые осуществляли работы", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник из-за нарушения правил безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Лукойл". По данным представителя пресс-службы, работы на резервуаре проводила подрядная организация. "Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены технологические объекты ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", нет. Производство ведется в штатном режиме.", - отметили в пресс-службе.

 

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