Жертвами пожара на НПЗ в Нижегородской области стали четыре человека

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области.

Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"Мы подтверждаем гибель четверых человек, скорее всего это работники подрядной организации, которые осуществляли работы", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник из-за нарушения правил безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Лукойл". По данным представителя пресс-службы, работы на резервуаре проводила подрядная организация. "Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены технологические объекты ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", нет. Производство ведется в штатном режиме.", - отметили в пресс-службе.