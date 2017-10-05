Суд в Петербурге вернул иск родственницы Романовых к студии Учителя из-за "Матильды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой к студии режиссера Алексея Учителя из-за его фильма "Матильда", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате искового заявления О. Н. Куликовской-Романовой к ООО "Творческо-производственное объединение "Рок", - говорится в сообщении. На определение о возврате искового заявления может быть подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 дней.

По данным суда, истица направила по почте уточненное исковое заявление, в котором от ранее заявленных требований не отказалась, но при этом не сообщила необходимых дополнительных сведений. В частности, истица не указала, в каких конкретно материалах к фильму "Матильда", размещенных на официальном сайте объединения, содержится информация, порочащая честь и достоинство ее и семьи Романовых. Кроме того, она не представила перечень физических и юридических лиц, которым следует запретить распространение этих материалов, и документ, подтверждающий родство с семьей Николая II.

Куликовская-Романова является вдовой племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова, представителя побочной линии, происходящей от сестры последнего императора Ольги Александровны и ее второго супруга Николая Куликовского. В конце августа она подала иск в Октябрьский районный суд Петербурга иск о защите чести и достоинства против студии "Рок".

Куликовская-Романова заявляет, что является правообладателем авторских прав на проект "Матильда Кшесинская". Согласно претензии, материалы данного проекта использованы в фильме "Матильда".

В конце августа суд, оставив иск без движения, дал истцу время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения Гражданского процессуального кодекса в заявлении. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана депутат Госдумы Наталья Поклонская. В иске суд просят "признать наличие информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах; запретить распространение указанной информации любым способом".