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Раненый в центре Москвы бизнесмен скончался в больнице

Происшествия
5 октября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Накануне неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону собственного дома

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Раненый в Банковском переулке в Москве предприниматель Арсен Папазян скончался в больнице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в больнице", - сказала она.

По версии следствия, днем 5 октября вблизи жилых домов в Банковском переулке в центре Москве неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону дома, где проживает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, застреленным оказался бизнесмен, председатель комитета по национальной политике Общественной палаты Воронежской области и председатель армянской культурно-христианской общественной организации "Ани" Арсен Папазян. По некоторым данным, Папазян возглавляет компанию "АСП-Траснсстрой" по строительству дорог и атомагистралей.

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