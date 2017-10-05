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Открытое горение на НПЗ в Нижегородской области ликвидировано

Происшествия
5 октября, 18:31 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В МЧС сообщили, что тушение пожара продолжается, задействованы 240 пожарных и 50 единиц техники

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"В 17:32 мск открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Тушение пожара продолжается, сообщили в ведомстве. Сейчас в работах задействовано почти 240 пожарных и 50 единиц специальной техники.

По данным полиции, рядом с местом пожара возникло сильное задымление, из-за чего сотрудникам ГИБДД приходится вручную регулировать движение автомобилей.

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