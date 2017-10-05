Сообщения о минировании школ в Краснодаре оказались ложными

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Полиция Краснодара не обнаружила подозрительных предметов в ходе проверок анонимных сообщений об угрозе взрыва в школах города. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
"Сообщения [о минировании] не подтвердились. Подозрительных предметов не обнаружено", - сказал представитель ведомства, не уточняя, сколько зданий было проверено.
Из-за телефонных звонков о минировании были эвакуированы, по уточненным данным, девять образовательных учреждений. "В данный момент полиция проводит необходимые действия по установлению личностей возможных "телефонных террористов", - отметили в администрации Краснодара.
Волна анонимных звонков об угрозе взрывов в школах и вузах, торговых центрах и административных зданиях в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.