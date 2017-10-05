Задержан второй подозреваемый по делу о падении пассажиров с трапа в Пулкове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ задержало второго подозреваемого по уголовному делу об инциденте в петербургском аэропорту Пулково, где с трапа упала пассажирка с ребенком.

"В ходе следствия установлена причастность должностного лица из числа руководящего состава одной из дирекций ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" к совершению преступления", - сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления.

Подозреваемый задержан. Следователи обратились в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Первый подозреваемый по делу - начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" - был задержан 30 сентября. Он помещен под домашний арест.

28 сентября пассажирка с ребенком упала с высоты более 3 м при высадке из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. При выходе пассажиров с борта на самоходный пассажирский трап произошло повреждение поворотной части широкой платформы выдвижного пролета трапа, из-за чего выдвижной пролет трапа обрушился, и пассажиры упали. 44-летняя женщина и полуторагодовалая девочка получили травмы и были госпитализированы, ребенку была сделана операция.

Управление СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Также приняты к производству еще два уголовных дела, касающихся некачественного ремонта и халатности - по ч. 1 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств <...> если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). В ведомстве пояснили, что поворотная часть пролета трапа, с которого упали пострадавшие, неоднократно ремонтировалась и есть основания полагать, что ремонт был некачественным.