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Врио главы Нижегородской области поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре на НПЗ

Происшествия
5 октября, 21:16 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глеб Никитин находится на месте происшествия, где провел экстренное совещание с членами оперативного штаба

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим в техногенном пожаре в Кстовском районе региона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного правительства.

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"Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим в техногенном пожаре на "Лукойле", подчеркнув, что информация о них сейчас уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минздраве региона ТАСС рассказали, что за медицинской помощью в медучреждения Нижегородской области никто в связи с пожаром на Кстовском предприятии не обращался.

Как уточнили в пресс-службе правительства, врио губернатора находится на месте ЧП, где провел экстренное совещание с членами оперативного штаба. "Обязательно будет проводиться расследование причин пожара с привлечением специалистов технадзора и инспекции по труду. Также будет проведен анализ экологического ущерба", - цитирует Никитина пресс-служба правительства.

Оперативный штаб возглавляет врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Воронцов. В него вошли представители областного правительства и руководство предприятия. Воронцов рекомендовал жителям Кстово, расположенного поблизости от предприятия, в случае ухудшения самочувствия обратиться к медицинским специалистам.

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Никитин, Глеб Сергеевич
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