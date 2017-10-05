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Прокурор просит пять лет заключения для экс-замминистра культуры Пирумова

Происшествия
5 октября, 20:45 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Гособвинение также просит обязать Григория Пирумова выплатить штраф в размере 1 млн рублей и лишить его государственных наград

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Григорий Пирумов

Григорий Пирумов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гособвинение просит пять лет колонии, штраф в размере 1 млн рублей и лишение госнаград для бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом заявила прокурор в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг проходят прения сторон по уголовному делу.

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"Прошу признать Пирумова виновным в инкриминируемом преступлении, с учетом признания вины и возмещением причиненного ущерба назначить ему наказание в виде пяти лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере 1 млн рублей и лишения государственных наград", - сказала гособвинитель.

Перед оглашением гособвинителем сроков для фигурантов дела в суде были допрошены свидетели, которые рассказали о положительных качествах обвиняемых, охарактеризовав в том числе Пирумова и Мазо как людей "долга и чести".

"Пирумов покаялся сердечно и искренне. С духовной точки зрения, я считаю, что время, проведенное им под стражей, достаточно в виде наказания в СИЗО", - заявил один из свидетелей - батюшка и духовный наставник экс-министра Сергей Храмешин. Он попросил суд строго не наказывать экс-чиновника, чтобы тот мог "скорее вернуться к семье, которая страдает без него".

Уголовное дело рассмотривается судом в особом порядке, это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

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Хищения в Минкульте Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
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