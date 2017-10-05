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ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании

Происшествия
5 октября, 20:50 UTC+3

Директор службы Александр Бортников сообщил, что все четверо являются гражданами РФ, подозреваемые в настоящее время находятся за границей

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Глава ФСБ РФ Александр Бортников

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. ФСБ установила четверых россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. Об этом сообщил директор службы Александр Бортников.

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"Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать", - отметил он.

"Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами", - сообщил глава ФСБ.

По его словам, сложность заключалась в том, что "они использовали IP-телефонию и определить место дислокации сложно - это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Есть такие технические вещи, которые затрудняют работу, тем более, что звонки происходили с территории другого государства".

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