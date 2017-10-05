Минкультуры просит условные сроки фигурантам "дела реставраторов"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Потерпевшая сторона в лице Минкультуры просит суд

назначить всем подсудимым по делу о хищении средств при реставрации объектов культурного наследия, включая бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, условные сроки от одного года до 4,5 года.

Об этом заявил в представитель потерпевшей стороны в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг проходят прения сторон по уголовному делу.

"Просим для всех подсудимых назначить условные сроки, решение оставить на усмотрение суда. В случае если суд решит назначить Пирумову реальное наказание, просим ограничиться сроком, который он уже провел под стражей", - сказал представитель министерства.