Суд огласит приговор экс-замминистра культуры 9 октября

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 9 октября огласит приговор в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и других фигурантов этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в понедельник, 9 октября в 14:00 мск", - огласила судья.
В ходе заседания гособвинение попросило для Пирумова пять лет колонии, штраф в размере 1 млн рублей и лишение госнаград. Он, в свою очередь, попросил суд не назначать ему наказание в виде реального срока.
20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в размере 800 тыс. рублей.