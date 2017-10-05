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Баржа с нефтью затонула в Херсонской области

Происшествия
5 октября, 23:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, октября. /ТАСС

В результате ЧП образовалось нефтяное пятно длиной 6 км

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Самоходная баржа, перевозившая нефть, затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области (Украина), на воде образовалось нефтяное пятно длиной 6 км. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и урегулирования рыболовства по Херсонской области.

"В акватории Каховского водохранилища в Херсонской области затонула самоходная баржа "Александр Житник", в результате чего произошел разлив нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что нефтяное пятно наблюдается на протяжении шести километров, его ширина достигает 100 м.

В настоящее время специалисты Херсонрыбохраны осуществляют мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке, отметили в пресс-службе.

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