Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В курортном штате Мексики объявлена тревога из-за приближения тропического шторма "Нэйт"

Происшествия
6 октября, 0:24 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, октября. /ТАСС

По оценкам специалистов, шторм может достичь территории США к воскресенью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 октября. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо на карибском побережье страны в четверг объявили "зеленый" - низкий - уровень тревоги из-за приближения тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщило управление гражданской обороны региона.

"Нэйт" находится примерно в 630 км от побережья штата, скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.

"Мы продолжим отслеживать движение этой системы", - отмечается в заявлении Управления. Власти также рекомендовали населению следить за информацией о развитии ситуации, поступающей из официальных источников.

 

 

"Нэйт" может достичь территории США к воскресенью, сообщил национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида). Согласно оценкам специалистов, "Нэйт" в пятницу окажется вблизи побережья Мексики. В течение последующих 1,5 суток, находясь над Мексиканским заливом, "Нэйт", предположительно, усилится до урагана.

Утром в воскресенье атмосферное явление, согласно прогнозам центра, может достичь американского побережья Мексиканского залива. Первыми из американских штатов, которые могут попасть под влияние "Нэйта", предположительно, будут Луизиана, Миссисипи и Алабама. Специалисты подчеркивают, что опубликованные ими данные является предварительными и оценки могут измениться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
4
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
5
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
6
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
7
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама