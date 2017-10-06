В курортном штате Мексики объявлена тревога из-за приближения тропического шторма "Нэйт"

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ТАСС, 6 октября. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо на карибском побережье страны в четверг объявили "зеленый" - низкий - уровень тревоги из-за приближения тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщило управление гражданской обороны региона.
"Нэйт" находится примерно в 630 км от побережья штата, скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.
"Мы продолжим отслеживать движение этой системы", - отмечается в заявлении Управления. Власти также рекомендовали населению следить за информацией о развитии ситуации, поступающей из официальных источников.
"Нэйт" может достичь территории США к воскресенью, сообщил национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида). Согласно оценкам специалистов, "Нэйт" в пятницу окажется вблизи побережья Мексики. В течение последующих 1,5 суток, находясь над Мексиканским заливом, "Нэйт", предположительно, усилится до урагана.
Утром в воскресенье атмосферное явление, согласно прогнозам центра, может достичь американского побережья Мексиканского залива. Первыми из американских штатов, которые могут попасть под влияние "Нэйта", предположительно, будут Луизиана, Миссисипи и Алабама. Специалисты подчеркивают, что опубликованные ими данные является предварительными и оценки могут измениться.