В курортном штате Мексики объявлена тревога из-за приближения тропического шторма "Нэйт"

ТАСС, 6 октября. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо на карибском побережье страны в четверг объявили "зеленый" - низкий - уровень тревоги из-за приближения тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщило управление гражданской обороны региона.

"Нэйт" находится примерно в 630 км от побережья штата, скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.

"Мы продолжим отслеживать движение этой системы", - отмечается в заявлении Управления. Власти также рекомендовали населению следить за информацией о развитии ситуации, поступающей из официальных источников.

"Нэйт" может достичь территории США к воскресенью, сообщил национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида). Согласно оценкам специалистов, "Нэйт" в пятницу окажется вблизи побережья Мексики. В течение последующих 1,5 суток, находясь над Мексиканским заливом, "Нэйт", предположительно, усилится до урагана.

Утром в воскресенье атмосферное явление, согласно прогнозам центра, может достичь американского побережья Мексиканского залива. Первыми из американских штатов, которые могут попасть под влияние "Нэйта", предположительно, будут Луизиана, Миссисипи и Алабама. Специалисты подчеркивают, что опубликованные ими данные является предварительными и оценки могут измениться.