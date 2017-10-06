Некоторые американские штаты ввели режим ЧС из-за тропического шторма "Нэйт"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за приближения тропического шторма "Нэйт" на территории штатов Луизиана, Алабама и Флорида, в Миссисипи также готовятся к возможному ухудшению погоды. Об этом свидетельствуют заявления, опубликованные в четверг на официальных сайтах губернаторов этих штатов.

Во Флориде указанное положение начало действовать в 29 из 67 округов. В Алабаме и Луизиане - на всей территории штатов. Губернатор Миссисипи Фил Брайант заявил, что чрезвычайные службы в штате приведены в состояние повышенной готовности.

Введение режима ЧС позволяет властям штатов получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США. Как следует из заявлений, несколько тысяч ее бойцов уже подготовлены к переброске при необходимости в зоны бедствия.

Тропический шторм "Нэйт" ранее в четверг сформировался у берегов Никарагуа. По данным СМИ, он уже вызвал проливные дожди и наводнения в этой стране и в Коста-Рике, имеются жертвы. По последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида), "Нэйт" продолжит движение в северно-западном направлении. Примерно в течение суток он окажется вблизи побережья Мексики.

По прогнозам специалистов центра, в воскресенье утром атмосферное явление может достичь американского побережья Мексиканского залива, к этому времени "Нэйт" усилится до урагана. Первыми из американских штатов, которые могут попасть под влияние циклона, предположительно, будут Луизиана, Миссисипи и Алабама. Специалисты подчеркивают, что опубликованные ими данные является предварительными и оценки могут измениться. В настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 17,8 м/с, "Нэйт" перемещается на северо-запад со скоростью примерно 4,4 м/с.