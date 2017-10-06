Более 20 человек стали жертвами тропического шторма "Нэйт" в Никарагуа и Коста-Рике

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МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. Не менее 22 человек погибли в Никарагуа и Коста-Рике, двух центральноамериканских республиках, на которые обрушился тропический шторм "Нэйт". Об этом сообщил в четверг мексиканский телеканал Televisa.. В Никарагуа жертвами удара стихии стали 15 человек, в Коста-Рике погибших семеро, еще 15 человек считаются пропавшими без вести.
На всей территории Никарагуа были отменены занятия в школах. В Коста-Рике был введен режим чрезвычайной ситуации, тысячи человек были эвакуированы из пострадавших районов. Общий объем материального ущерба, нанесенного республикам, еще предстоит оценить.
Согласно прогнозам специалистов, к вечеру пятницы "Нэйт" достигнет территории полуострова Юкатан, позднее он может превратиться в ураган и ударить по побережью США.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.
В этом году в Атлантике сформировались, в частности, ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария". Они причинили серьезный материальный ущерб в ряде стран и стали причиной гибели людей .