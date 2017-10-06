Неисправность двигателя автобуса могла стать причиной ДТП во Владимирской области

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Неисправность двигателя у автобуса - одна из версий столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области, в результате которого погибли 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, автобус заглох на железнодорожном переезде и его практически снес пассажирский поезд", - сказал источник.
В пресс-службе РЖД сообщили, что движение поездов задерживается на участке железной дороги, где произошла авария.
"В связи с ДТП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород - Москва и пассажирский поезд №91 Северобайкальск - Москва", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути.
Кроме того, в РЖД отметили, что железнодорожный переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По данным РЖД, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути, после того, как автобус заглох на рельсах.
"Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным", - отметили в пресс- службе РЖД.
Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из республики Казахстан столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По предварительным данным, в результате ЧП погибло 16 человек, еще 18 пострадали.