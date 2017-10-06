Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: число жертв столкновения поезда и автобуса составило 14 человек

Происшествия
6 октября, 6:29 UTC+3

Уточняется, что еще 18 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения автобуса с поездом во Владимирской области стали 14 человек и четверо проучили травмы. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

"Всего, по уточненной информации, пострадали 18 человек, 14 погибли, включая ребенка. Еще четверо госпитализированы, среди них двое детей", - уточнил собеседник агентства.

Директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин сообщил ТАСС, что четверо пострадавших в ДТП, в том числе двое детей, доставлены в реанимацию. На месте аварии приступает к работе санитарная авиация. 

Смотрите также

Неисправность двигателя автобуса могла стать причиной ДТП во Владимирской области

Среди погибших в столкновении поезда и автобуса во Владимирской области есть один ребенок

Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области

"Количество пострадавших мы не знаем, потому что часть пациентов зажата там. Сортировка [больных] пойдет - посмотрим, либо с места происшествия, либо сначала в Петушки (в районную больницу). Четверо пострадавших уже в реанимации, в операционных, там есть дети. Все бригады задействованы, МЧС задействовано", - сказал он, уточнив, что у одного ребенка диагностирована черепно-мозговая травма.

Также, отметил Кирюхин, восемь машин скорой помощи работают на месте происшествия, еще пять могут подключиться к оказанию помощи. Привлечены к работе медики из Владимира, готовы принять пострадавших медучреждения в соседних населенных пунктах.

"Если потребует ситуация, то оперативное вмешательство будет на месте, если позволит транспортабельность, дети будут доставлены в нейрохирургическое отделение", - добавил Кирюхин.

Губернатор региона Светлана Орлова уже взяла на контроль ситуацию с ДТП. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова.

"Губернатор контролирует ситуацию. На место ДТП выехали руководители профильных министерств и ведомств региона", - уточнила Шляхова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия
Персоны
Орлова, Светлана Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
3
Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
6
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама