Источник: число жертв столкновения поезда и автобуса составило 14 человек

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения автобуса с поездом во Владимирской области стали 14 человек и четверо проучили травмы. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.
"Всего, по уточненной информации, пострадали 18 человек, 14 погибли, включая ребенка. Еще четверо госпитализированы, среди них двое детей", - уточнил собеседник агентства.
Директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин сообщил ТАСС, что четверо пострадавших в ДТП, в том числе двое детей, доставлены в реанимацию. На месте аварии приступает к работе санитарная авиация.
"Количество пострадавших мы не знаем, потому что часть пациентов зажата там. Сортировка [больных] пойдет - посмотрим, либо с места происшествия, либо сначала в Петушки (в районную больницу). Четверо пострадавших уже в реанимации, в операционных, там есть дети. Все бригады задействованы, МЧС задействовано", - сказал он, уточнив, что у одного ребенка диагностирована черепно-мозговая травма.
Также, отметил Кирюхин, восемь машин скорой помощи работают на месте происшествия, еще пять могут подключиться к оказанию помощи. Привлечены к работе медики из Владимира, готовы принять пострадавших медучреждения в соседних населенных пунктах.
"Если потребует ситуация, то оперативное вмешательство будет на месте, если позволит транспортабельность, дети будут доставлены в нейрохирургическое отделение", - добавил Кирюхин.
Губернатор региона Светлана Орлова уже взяла на контроль ситуацию с ДТП. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова.
"Губернатор контролирует ситуацию. На место ДТП выехали руководители профильных министерств и ведомств региона", - уточнила Шляхова.