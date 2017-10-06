Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром

Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологииСпорт 6 октября, 7:17
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской областиПроисшествия 6 октября, 6:55
Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМСпорт 6 октября, 6:34
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" пропустил 10 шайб в матче НХЛ с "Чикаго"Спорт 6 октября, 6:33
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛСпорт 6 октября, 5:31
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской областиПроисшествия 6 октября, 5:21
Голкипер "Колорадо" Варламов признан первой звездой победного матча НХЛ против "Рейнджерс"Спорт 6 октября, 5:03
Россиянин Белявский стал четвертым на ЧМ по спортивной гимнастике в многоборьеСпорт 6 октября, 4:53
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018Спорт 6 октября, 4:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, рассказал ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.
"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород в результате ДТП не сошел с рельсов. "Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге", - отметил глава администрации.
По его словам, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы". "Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив", - уточнил он.
Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.