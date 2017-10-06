СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"В результате столкновения погибли не менее 17 человек", - сказала она.

Ранее в экстренных службах сообщали о гибели 14 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

"По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно - оперативная группа", - сказала Марковская.

На место следует Восточный транспортный прокурор Вадим Курсов.

При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

"19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел", - сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Он уточнил, что пять пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимационном отделении ЦРБ города Петушки. "Пять человек в Петушинской больнице - двое детей, трое взрослых. С ними работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов. Решается вопрос о транспортировке во Владимир", - уточнил Кирюхин.

По словам собеседника агентства, состояние детей оценивается как крайне тяжелое, взрослые - в тяжелом состоянии.

"Других пострадавших в больницах нет. Мы работаем только с пятью пациентами", - отметил Кирюхин.

В пресс-службе МЧС России ТАСС ранее сообщили, что пункт временного размещения для пассажиров автобуса развернут в Доме культуры в городе Покров Владимирской области.

"К ликвидации последствий ДТП привлекаются 76 человек, задействовано 20 единиц техники", - уточнили в МЧС.

"В поезде пострадавших нет, железнодорожные пути и контактная сеть не нарушены, повреждено тормозное оборудование локомотива", - добавили в ведомстве. Из-за ДТП задерживаются три пассажирских поезда.

На месте ЧП работают оперативный штаб и оперативная группа Главного управления МЧС России по Владимирской области.