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Выброс сероводорода вновь произошел из нефтяной скважины вблизи поселков под Оренбургом

Происшествия
6 октября, 7:06 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Специалисты проводят мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК

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ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Выброс сероводорода произошел при разгерметизации нефтегазовой скважины в Оренбургском районе Оренбургской области. Об этом сообщило в пятницу Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

"В 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода", - сообщил представитель ведомства.

На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы. Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.

"ГУ МЧС России по Оренбургской области обращается к жителям с просьбой сохранять спокойствие. В случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью из-за возможного ощущения запаха сероводорода", - сказали в ведомстве. Запах может ощущаться в районе поселков Караванный, Бердянка, Чкаловский, Экодолье и в городе Оренбурге.

Из-за аварии на нефтяной скважине в Оренбурге открыта горячая линия 8 (3532) 30-54-95.

"Ситуация находится под контролем, в случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью", - сообщил представитель регионального главка.

20 сентября при проведении ремонтных работ на скважине компании "Газпромнефть-Оренбург" произошел выброс газонефтяной смеси. Скважина находится в 10 км от поселка Бердянка, в 7 км от поселка Чкаловский и в 15 км от поселка Самородово.

В амбулаторию поселка Самородово за медпомощью обратился 31 житель, в том числе 27 детей 4-12 лет, все жаловались на тошноту, головную боль и головокружение, были госпитализированы 22 ребенка с отравлением легкой степени. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

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