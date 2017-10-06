Экологи не зафиксировали превышения ПДК по сероводороду под Оренбургом

Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против СирииПолитика 6 октября, 8:52
Овечкин считает победу над "Оттавой" важнее своего хет-трика в матчеСпорт 6 октября, 8:43
Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под ВладимиромПроисшествия 6 октября, 8:40
Мозгов набрал пять очков в победном для "Бруклина" предсезонном матче НБА с "Майами"Спорт 6 октября, 8:29
ВЦИОМ: главные проблемы пожилых в РФ - бедность, низкие пенсии и плохое здоровьеОбщество 6 октября, 8:04
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"Армия и ОПК 6 октября, 8:00
Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологииСпорт 6 октября, 7:17
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской областиПроисшествия 6 октября, 6:55
Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМСпорт 6 октября, 6:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Превышение ПДК по сероводороду вблизи скважины под Оренбургом, где произошла разгерметизация, не зафиксировано. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора экологической службы Оренбургской области Андрей Деревянкин.
"Наша лаборатория пока превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировала", - сказал он.
В 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы.
Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.
Запах может ощущаться в районе поселков Караванный, Бердянка, Чкаловский, Экодолье и в городе Оренбурге.
По данным регионального ГУ МЧС, в Оренбурге открыта горячая линия 8 (3532) 30-54-95 из-за аварии на нефтяной скважине.