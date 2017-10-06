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Экологи не зафиксировали превышения ПДК по сероводороду под Оренбургом

Происшествия
6 октября, 7:37 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Из-за аварии на скважине открыта горячая линия 8 (3532) 30-54-95

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ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Превышение ПДК по сероводороду вблизи скважины под Оренбургом, где произошла разгерметизация, не зафиксировано. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора экологической службы Оренбургской области Андрей Деревянкин.

"Наша лаборатория пока превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировала", - сказал он.

В 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы.

Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду.

Запах может ощущаться в районе поселков Караванный, Бердянка, Чкаловский, Экодолье и в городе Оренбурге.

По данным регионального ГУ МЧС, в Оренбурге открыта горячая линия 8 (3532) 30-54-95 из-за аварии на нефтяной скважине.

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