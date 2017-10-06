МВД: причиной ДТП с поездом под Владимиром стала поломка автобуса на путях

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Причиной столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стала поломка автобуса на железнодорожных путях, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"На запрещающий сигнал светофора автобус находился на железнодорожном полотне, у него произошла поломка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев направил группу офицеров ГИБДД во Владимирскую область для участия в расследовании обстоятельств ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По указанию министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева во Владимирскую область направлена группа офицеров ведомства для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Петушинском районе", - сказала она.

Кроме того, на место аварии выехали представители Ространснадзора и Госавтодорнадзора. "В настоящее время на место аварии направляются заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев и заместитель начальника управления Госавтодорнадзора Валерий Николаев с целью осмотра места происшествия, получения предварительной информации о причинах ДТП", - говорится в сообщении Ространснадзора.

В пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным местных властей, часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась вытолкать его с путей, однако сделать этого им не удалось.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения.

По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.