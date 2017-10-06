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При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли граждане Узбекистана

Происшествия
6 октября, 8:17 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, октября. /ТАСС

В пункте временного размещения, который открыт в городе Покров, сейчас размещены 37 человек

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ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Погибшие в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области являются гражданами Узбекистана, сообщил в пятницу ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

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"Они [погибшие] - граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пункте временного размещения, который открыт в городе Покров, сейчас размещены 37 человек, они обеспечены горячим питанием. "Пассажиры поезда, с которым столкнулся автобус, пока находятся в вагонах. Сейчас состав с пассажирами начали стягивать с путей", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным местных властей, часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась вытолкать его с путей, однако сделать этого им не удалось. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.

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